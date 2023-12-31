حزب الله يستهدف مواقع للاحتلال وغارات إسرائيلية على قرى لبنانية

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" أن مجاهديه استهدفوا اليوم الأحد موقع ‏حانيتا الإسرائيلي، وموقع العباد بالأسلحة وحققوا إصابات مباشرة بالموقعين المستهدفين.

ونفذ طيران العدو الحربي سلسلة من الغارات الجوية مستهدفاً أطراف بلدة رامية، ومنطقة “اللبونة” جنوبي الناقورة ، وجبل بلاط، والجهة الغربية لعيتا الشعب في جنوب لبنان.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بإطلاق صاروخين مضادين للدروع من جنوب لبنان باتجاه موقع عسكري إسرائيلي في الجليل الأعلى.

ونعت المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي أحمد سعد “جبريل” من مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.