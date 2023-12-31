اللواء يتسحاق بريك: لا تصدقوا المتحدث باسم الجيش إنه يكذب

فلسطين اليوم

قال اللواء المتقاعد في جيش الاحتلال الإسرائيلي (يتسحاق بريك) لصحيفة هآرتس: "الأنفاق ليس لها حل؛ لأنّها ستستغرق سنواتٍ عديدة، وهذا سيكلف "إسرائيل" الكثير من الأرواح.

وأضاف بريك "قد اعترف الجيش بوجود مئات الكيلومترات من الأنفاق في أعماق الأرض؛ ولا تصدقوا المتحدث باسم الجيش والمحللين العسكريين في الاستوديوهات التلفزيونية لأنهم يعرضون صورةً كاذبة ، فيما يتعلّق بآلاف القتلى الذين يسقطون؛ لأن مقاتليهم يخرجون من فتحات الأنفاق لزراعة القنابل، ونَصب الأفخاخ المتفجرة، وإطلاق الصواريخ المضادة للدبابات على عرباتنا المدرعة، ثم يختفون عائدين إلى الأنفاق من جديد"