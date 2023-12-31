ردًا على تصريحات نتنياهو..القائد النخالة يحدد شرطين لتبادل الأسرى

الساعة 07:03 م|31 ديسمبر 2023
القائد زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي
القائد زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي

فلسطين اليوم

رد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة، على تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستمرار الحرب في قطاع غزة لعدة أشهر أخرى.

وقال القائد النخالة في تصريح صحفي اليوم الأحد، "لن يكون بيننا وبين العدو صفقات لتبادل الأسرى أو غير ذلك، ما لم يتم وقف العدوان وانسحاب قوات العدو بالكامل من قطاع غزة، ولا قيمة لأي حديث آخر ".