ردًا على تصريحات نتنياهو..القائد النخالة يحدد شرطين لتبادل الأسرى

فلسطين اليوم

رد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة، على تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستمرار الحرب في قطاع غزة لعدة أشهر أخرى.

وقال القائد النخالة في تصريح صحفي اليوم الأحد، "لن يكون بيننا وبين العدو صفقات لتبادل الأسرى أو غير ذلك، ما لم يتم وقف العدوان وانسحاب قوات العدو بالكامل من قطاع غزة، ولا قيمة لأي حديث آخر ".