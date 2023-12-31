غارات "إسرائيلية" على بلدات في جنوب لبنان

فلسطين اليوم

قصفت طائرات الاحتلال الحربية، اليوم الاحد، عددا من البلدات في جنوب لبنان.

وشنت الطائرات الحربية، والمسيرات الإسرائيلية، غارات على بلدات عيتا الشعب، واللبونة ورامية.

وشهدت الليلة الماضية وحتى صباح اليوم، إطلاق الاحتلال القنابل المضيئة فوق قرى قضاء صور والساحل البحري، وقرى القطاعين الغربي والأوسط تزامنا مع تحليق الطيران الاستطلاعي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا حتى مشارف مدينة صور.