إصابتان برصاص الاحتلال في مخيم عين السلطان بأريحا

فلسطين اليوم

أصيب مواطنان بالرصاص الحي أحدهما طفل، اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عين السلطان بمدينة أريحا.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم عين السلطان ما أدى إلى إصابة مواطنين بالظهر والقدم.

وأكد مدير مستشفى أريحا الحكومي ناصر عناني أن من بين الإصابتين اللتين وصلتا المستشفى إصابة لطفل (10 أعوام) برصاص الاحتلال بمنطقة الظهر.

واقتحمت قوات الاحتلال المدينة ومخيم عقبة جبر في وقت سابق من اليوم.