الجيش الإسرائيلي: 431 جنديا ما زالوا يعالجون من إصابات

فلسطين اليوم

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت 30 سبتمبر 2023، أن 431 ضابطا وجنديا في صفوفه أصيبوا بمعارك قطاع غزة منذ بدء العملية البرية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأنهم ما زالوا يتلقون العلاج داخل المستشفيات، بينهم 44 "بحالة صحية خطيرة".

وقال موقع الجيش الإسرائيلي الرسمي إن "431 ضابطا وجنديا أصيبوا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة، ما زالوا يتلقون العلاج داخل المستشفيات، بينهم 44 حالتهم خطرة، و258 حالتهم متوسطة، أما الباقون فحالتهم طفيفة".



وأشار الموقع إلى أن "936 ضابطًا وجنديًا أصيبوا منذ بدء العملية البرية على قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر/ تشرين أول المنصرم".

وأفاد بأن "2180 ضابطًا وجنديًا أصيبوا منذ 7 أكتوبر الماضي، بينهم 344 حالة خطيرة، و606 حالات متوسطة، أما الباقون فحالتهم طفيفة".



ووفق الجيش، فإن "168 ضابطًا وجنديًا قتلوا في غزة منذ بدء العملية البرية، بينما المجموع الكلي للقتلى منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول، بلغ 502 ضابط وجندي".



