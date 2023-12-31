جيش الاحتلال يدرس السماح بعودة النازحين إلى شمال غزة

فلسطين اليوم

قالت قناة مكان الإسرائيلية صباج اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023 ، إن عدد من المسؤولين الأمنيين في الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك بدأوا يناقشون مسألة السماح لسكان قطاع غزة النازحين بالعودة من جنوب القطاع إلى شماله، بعد انتهاء مرحلة القتال العسكري.

وأوضحت أن العديد من المسؤوليين الدوليين هاتفوا نظرائهم في إسرائيل خلال الأيام الماضية مطالبين بالسماح بعودة مئات الآلاف من سكان غزة شمالًا من مناطق الإيواء في جنوب قطاع غزة.

وأضافت :"فيما يتعلق بالقانون الدولي، يمكن لإسرائيل أن ترفض حتى الآن على أساس أن أولئك الذين يعودون إلى منازلهم سيتعرضون لخطر حقيقي، ولكن الآن بعد أن انتهى القتال في الشمال، ثمة ميول في إسرائيل إلى السماح بتحرك النازحين من الجنوب عائدين الى بيوتهم في شمال القطاع بطريقة خاضعة للرقابة والإشراف".

يذكر ان شمال قطاع غزة يشهد دمارا هائلا، فلا تكاد توجد أي مبانٍ لم تتضرر وهو ما لا يسمح بالعيش فيها. كما تم تدمير البنية التحتية الحيوية للمياه والصرف الصحي بالكامل. ومع ذلك، فقد اقترح مسؤولون دوليون والأمم المتحدة إنشاء مدن من الخيام في شمال قطاع غزة.

الى ذلك، فمن الممكن أن تساعد عودة سكان غزة الذين تم إيواؤهم في الجنوب إلى شمال قطاع غزة على تحرك الجيش الإسرائيلي في منطقتي خانيونس ورفح بشكل اسهل إذ ان هذه المناطق تشهد حاليا كثافة غير مسبوقة من السكان.