جيش الاحتلال يلعن مقتل جنديان اضافيان في معارك شمالي قطاع غزة

فلسطين اليوم

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد 31 ديسمبر، عن جنديين في معارك شمالي غزة مع فصائل المقاومة الفلسطينية.

وأعلن الناطق باسم الجيش مفتل كل من المساعد احتياط اليراز جباي، 37 عاما، الذي يخدم بالكتيبة 7810 بلواء يفتاح، والمساعد ليئاب سعدة، 23 عاما، يخدم في كتيبة الهندسة.

وذلك خلال المعارك المندلعة في شمالي قطاع غزة مع فصائل المقاومة الفلسطينية، وبالإشارة إلى ذلك يترفع إجمالي عدد الجنود القتلى إلى505، بينهم 189 قتلوا خلال الاجتياح البري للقطاع، حسب اعتراف جيش الاحتلال.