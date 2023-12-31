اتصالات مصرية مكثفة لعقد جلسة حوار مغلقة بين فتح وحماس

فلسطين اليوم

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة النقاب، الأحد 31 ديسمبر، عن ترتيبات واتصالات مصرية مكثفة لعقد جلسة حوار مكثفة ومغلقة بين حركتي فتح وحماس في القاهرة.



وأضافت المصادر أن الاجتماع المرتقب يسبقه اتصال ثنائي بين رئيس السلطة محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، بالإضافة إلى اتصالات أخرى بين الأطراف المكلفة ببحث المصالحة الفلسطينية في التنظيمين، بحسب ما نقلت وكالة أنباء العالم العربي.



كذلك صرحت المصادر بأنه في حالة نجاح الاتصالات، فسيُعقد الاجتماع بالقاهرة خلال النصف الأول من يناير، كما تسعى مصر لتقريب وجهات النظر بين الفلسطينيين داخليا لتسهيل تشكيل حكومة موحدة لقطاع غزة والضفة الغربية بموافقة حركتي فتح وحماس، والاتفاق على استراتيجيات العمل الفلسطيني الداخلي في المرحلة المقبلة.



وتأتي المباحثات ضمن إطار تصورات الوضع في مرحلة ما بعد الحرب على غزة.