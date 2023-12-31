الاحتلال يخطر بإخلاء منزل في مخيم الفوار ويداهم عدة بلدات في الخليل

فلسطين اليوم

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء منزل في مخيم الفوار، اليوم الأحد، كما دهمت مدينة الخليل، وبلدة الشيوخ شمال شرق الخليل.

وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال دهمت عدة أحياء من مدينة الخليل، وفتشت عدة منازل عرف من بينها منزل المواطن رامي خالد العويوي.

كذلك دهمت قوات الاحتلال بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل، وفتشت منازل المواطنين علي عيد أحمد الحلايقة، ومحمد عيسى الحلايقة، وقصي الحلايقة، وعبثت بمحتوياتها.

كما دهمت عدة منازل في مخيم الفوار جنوب الخليل، وأخطرت بإخلاء منزل الشهيد عمار أبو حسين تمهيدا لهدمه.

في السياق ذاته، شددت قوات الاحتلال من اجراءاتها العسكرية، وأغلقت كل الطرق المؤدية إلى الشوارع الالتفافية، والطرق القريبة من المستوطنات، ما اضطر المواطنين إلى سلك طرق بديلة طويلة ووعرة للوصول إلى أعمالهم.