إصابتان بقصف إسرائيلي لمخيم طولكرم

فلسطين اليوم

أصيب مواطنان، اليوم الأحد، بشظايا صاروخ أطلقته طائرة مسيرة إسرائيلية على مخيم طولكرم بالضفة المحتلة.

وأكدت مصادر طبية في مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وصول إصابتين بشظايا صاروخ، إحداهما بالحوض ووصفت بالخطيرة، والأخرى طفيفة بالقدم.

واستهدفت قوات الاحتلال المخيم مرتين بقصف صاروخي من طائرة مسيرة، الأولى في حارة المدارس ولم تسفر عن إصابات، تبعها قصف آخر بعد دقائق لحارة الغانم ما أدى إلى وقوع إصابتين.