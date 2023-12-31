ثلاث إصابات بشظايا الرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم عسكر

فلسطين اليوم

أصيب ثلاثة مواطنين بشظايا الرصاص الحي، صباح اليوم الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عسكر القديم شرق نابلس.

وقالت مصادر أمنية، إن قوة خاصة اقتحمت مخيم عسكر القديم صباح اليوم، تلاها اقتحام عدد من الآليات العسكرية.

وأضافت أن الاحتلال نشر قناصته على أسطح المنازل في المخيم، حيث اندلعت مواجهات في المكان، أدت إلى إصابة ثلاثة مواطنين بشظايا الرصاص الحي، أحدهم بالرأس، وآخر في الفخذ، والثالث في اليد حسب ما أفادت به جمعية الهلال الأحمر.

واعتقلت قوات الاحتلال خلال اقتحامها للمخيم المواطن عبد الرازق الشيخ.