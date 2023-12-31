"نادي الأسير": 80 أسيرة فلسطينية تتعرض للتعذيب والتجويع

فلسطين اليوم

أكد نادي الأسير الفلسطيني، أن 80 أسيرة فلسطينية في سجن الدامون الإسرائيلي يتعرضن للتعذيب والتجويع وظروف اعتقال قاسية.

وأوضح النادي أن محاميه نفذوا سلسلة زيارات للسجن والتقوا ببعض الأسيرات، غالبيتهنّ من قطاع غزة، إضافة إلى أسيرات من الضّفة بما فيها القدس، وأسيرات من الأراضي المحتلة عام 1948.

وقال النادي،إن بين الأسيرات "أسيرة حامل في شهرها الرابع وتواجه الجوع، وتتعمد إدارة السّجن جلب طعام محروق لها غير صالح للأكل، وأسيرة مسنّة تبلغ من العمر 82 عامًا، من غزة، تتعرض لمعاملة مهينة ومذلة".

وأضاف نادي الأسير أن استمرار عمليات التعذيب والتنكيل والإذلال والانتقام ضاعف من قسوة ظروف احتجازهنّ، فالجوع اشتد، والبرد القارس زاد من حدة المأساة.

وأشار نادي الأسير إلى أن زنازين الأسيرات تشهد اكتظاظاً كبيرا، وغالبيتهن ينمن على الأرض وإدارة السجون لا تسمح بإدخال الأغطية.

وأوضح أن أسيرات غزة يعانين من عمليات تنكيل مضاعفة ومعاملة مذلة ومهينة، كما تتعمد إدارة السجن تزويدهن بماء غير صالحة للشرب، ومتسخ".

وطالب النادي كل المؤسسات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالضغط من أجل استعادة أدوارهم الحقيقية واللازمة في ضوء تصاعد الجرائم بحقّ الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.