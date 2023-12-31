"أونروا": قطاع غزة يعاني من جوع كارثي

فلسطين اليوم

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن سكان قطاع غزة "جائعون ومتحرقّون للحصول على الغذاء".

جاء ذلك في تدوينة نشرها مدير شؤون "أونروا" بغزة، توماس وايت، على حساب الوكالة الأممية عبر منصة "إكس".

وشدد المسؤول الأممي أن قطاع غزة يعاني من جوع كارثي، و40 بالمئة من السكان معرضون لخطر المجاعة.

وأضاف أن كل يوم في غزة هو صراع من أجل البقاء، بحثا عن الغذاء والماء.

وأوضح وايت، أن هناك حاجة إلى المزيد من الإمدادات المنتظمة، التي تتطلب وصولا آمنًا ومستدامًا للإمدادات الإنسانية في كل مكان، بما في ذلك شمال غزة.