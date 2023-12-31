إصابتان في قصف طائرات الاحتلال موقعين في مخيم نور شمس

فلسطين اليوم

أصيب مواطنان جراء قصف طائرات الاحتلال المسيرة، فجر اليوم الأحد موقعين في مخيم نور شمس شرق طولكرم.

وقالت طواقم الاسعاف التابعة للهلال الأحمر، إن مواطنين أصيبا بشظايا صواريخ مُسيرات الاحتلال، دون التمكن من نقلهما الى المستشفيات بسبب محاصرة قوات الاحتلال لها.

واستهدفت طائرات الاحتلال المسيرة موقعين في حارة الدمج وسط مخيم نور شمس، وبالقرب من مدخل حارة المنشية.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين بعد مداهمة منازلهم، طالت العشرات منهم، تركزت في حارة المحجر، واحتجزت المعتقلين في احد المنازل وأجرت معهم تحقيقات ميدانية بعد تكبيل أياديهم.

وفي الوقت ذاته، تمركزت آليات الاحتلال على مدخل مخيم طولكرم الرئيسي، وسط اطلاق الأعيرة النارية والقنابل الضوئية في سماء المنطقة، في الوقت الذي اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية شويكة شمال طولكرم ودهمت منازل المواطنين

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طولكرم ومخيم نور شمس من محور المدينة الغربي ترافقها جرافتين عسكريتين، مرورا بشارع دوار العليمي، وشارع جامعة القدس المفتوحة، وشارع السكة، وشارع نابلس، وصولا إلى مخيم نور شمس.

وفرضت تلك القوات حصارا مشددا على المخيم، ونشرت قناصتها فوق أسطح البنايات العالية ومنازل المواطنين في محيط المخيم وجبل النصر وجبل الصالحين، بعد اقتحامها وتكسير أبوابها وتخريب محتوياتها، واحتجاز أصحابها واخضاعهم للاستجواب .

كما تمركزت آليات الاحتلال في محيط مستشفيي الإسراء التخصصي في الحي الغربي للمدينة، والشهيد ثابت ثابت الحكومي، وميدان جمال عبد الناصر وسط طولكرم، وشارع خضوري غربها.

وأطلقت قوات الاحتلال الأعيرة النارية باتجاه المواطنين عند مرورها بدوار العليمي، في الوقت الذي اندلعت فيه مواجهات في مخيم نور شمس، وسمعت أصوات انفجارات في المنطقة.

وحلقت طائرات الاستطلاع في سماء طولكرم وضواحيها ومخيماتها.

وفي وقت لاحق، هدمت جرافات الاحتلال جزءا من منزل المواطن نبيل إمارة في حارة الدمج في المخيم، في الوقت الذي واصلت فيه أعمال التجريف والتدمير لشوارع المخيم وبنيته التحتية وممتلكات المواطنين والمنشآت العامة، وتحديدا في حارات المحجر والمنشية، ومحيط مقبرة المخيم.

وأطلقت قوات الاحتلال القنابل الضوئية في سماء جبل النصر، مع اطلاقها للأعيرة النارية بكثافة، ودفعها بتعزيزات عسكرية إضافية للمخيم الذي أطبقت الحصار عليه من خلال إغلاق كل مداخله الغربية والشرقية والجنوبية الشرقية، ونشر دورياتها الراجلة في أزقة حاراته.

وفي الوقت ذاته، أعاقت قوات الاحتلال حركة تنقل مركبات الاسعاف على مدخل مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، ومنعتها من التحرك تزامنا مع حصارها للمستشفى ومستشفى الإسراء التخصصي، ونشرت قناصتها في محيطهما.