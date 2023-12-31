عزّت الرشق لنتنياهو: أمامك خيارين لا ثالث لهما!

فلسطين اليوم

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام خيارين لا ثالث لهما،واصفًا نتنياهو بـ"الكلب الأجرب".

وقال الرشق في تصريحات صحفية مساء السبت (30 ديسمبر 2023): "إن نتنياهو أمام خيارين، إما أن يرضخ للمقاومة فيحاكمه بنوجلدته، أو أن يواصل الحرب فيحاكمه رجال القسام". مضيفًا أن نتنياهو "ظهر في المؤتمر الصحفي اليوم وحيدًا منبوذًا حتى من أركانحربه، مثل الكلب الأجرب، يحاول فاشلًا الهروب من إخفاقاته المتتالية".

وتابع قوله: "ثم يتحدث نتنياهو عن شروط المقاومة التي لا يمكنه قبولها، مقرّا بأن المقاومة الآن هي من تشترط، هي صاحبة اليد العليا فيالميدان، وهي -بإذن الله- من ستنهيه ثم ستنهي الاحتلال برمته"، مشيرًا إلى أن نتنياهو ووزراء حربه سيرضخون وستنتصر غزة قريبا -إنشاء الله-.

ولفت عزت الرشق إلى أن نتنياهو يواصل القتال بجيش مهزوم يذوق أصناف الموت كل لحظة على أرض العزة -غزة-، وجمهور منقلب عليهبعد أن بات لا يحتمل كذبه المتواصل.

فيما قال إن: "سيل الدماء والتضحيات والصمود الذي قدمه شعبنا الفلسطيني، لابد من وقف العدوان أولا وقبل كل شيءـ وإن الهدن المؤقتةوالمجتزأة صارت وراءنا"، موضحًا بأن شعبنا لن يقبل بأقل من كسر كل القيود ليعيش الحرية الكاملة التي تليق بتضحياته".