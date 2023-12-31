الاحتلال يقتحم مدينة طولكرم ومخيم نور شمس

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، الليلة، مدينة طولكرم ومخيم نور شمس شرقها.

وأفاد شهود عيان باقتحام آليات الاحتلال للمدينة من محورها الغربي وترافقها جرافتين عسكريتين، مرورًا بشارع دوار العليمي، وشارعجامعة القدس المفتوحة، وشارع السكة، وشارع نابلس، وصولًا إلى مخيم نور شمس.

وأضافت أن قوات الاحتلال فرضت حصارا مشددا على المخيم، ونشرت قناصتها فوق أسطح البنايات العالية ومنازل المواطنين في محيطالمخيم وجبل النصر وجبل الصالحين، بعد اقتحامها وتكسير أبوابها وتخريب محتوياتها، واحتجاز أصحابها واخضاعهم للاستجواب.

كما تمركزت آليات الاحتلال في محيط مستشفى الإسراء التخصصي في الحي الغربي للمدينة، والشهيد ثابت ثابت الحكومي، وميدانجمال عبد الناصر وسط طولكرم، وشارع خضوري غربها.

وأطلقت قوات الاحتلال الأعيرة النارية باتجاه المواطنين عند مرورها من دوار العليمي، في الوقت الذي اندلعت فيه مواجهات في مخيم نورشمس، وسمعت أصوات انفجارات في المنطقة.

إضافةً لتحليق طائرات الاستطلاع في سماء طولكرم وضواحيها ومخيماتها.