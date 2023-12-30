واشنطن تقر صفقة بنادق لـ "إسرائيل" بـ147 مليون دولار

فلسطين اليوم

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أقر صفقة محتملة لبيع بنادق "إم 107" عيار 155 مليمترا والمعدات المرتبطة بها لإسرائيل مقابل 147.5 مليون دولار.

وأضاف البنتاغون أن بلينكن ذكر أن هناك "حالة طوارئ تستلزم بيع هذه الأسلحة لإسرائيل فورا"، مما يعلق شرط مراجعة الكونغرسللصفقة.

وفي متن إخطاره للكونغرس، قال بلينكن إنه "بالنظر للمصالح القومية للولايات المتحدة وبموجب التزامها بأمن إسرائيل وما تتعرض له منتهديدات فإن هناك حالة طوارئ تتطلب البيع الفوري للمواد والخدمات الدفاعية لحكومة إسرائيل، والتنازل عن متطلبات مراجعة الكونغرسبهذا الشأن".

وأضاف أن إسرائيل "ستستخدم هذه الأسلحة لتعزيز دفاعاتها وكرادع للتهديدات الإقليمية".

وهذه هي المرة الثانية التي يتخذ فيها بلينكن قرارا من هذا النوع متجاوزا متطلبات مراجعة الكونغرس المبيعات العسكرية الأجنبية منذ بدايةالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

وكانت واشنطن قد وافقت "بشكل طارئ" أيضا في 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري على بيع إسرائيل ما يقارب 14 ألف قذيفة دبابة عيار120 مليمترا لاستخدامها في حربها على غزة.

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعلنت واشنطن دعمها الكامل لإسرائيل سياسياوعسكريا، وحالت مرات عدة دون التوصل إلى قرار في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار.