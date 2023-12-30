تظاهرة حاشدة في بريطانيا للمطالبة بوقف العدوان على غزة

فلسطين اليوم

شاركت حشود كبيرة من البريطانيين في مظاهرة أمام مكتب رئيس الوزراء ريشي سوناك تلبية لدعوة المنتدى الفلسطيني في بريطانيا -اليوم السبت-؛ للمطالبة بوقف العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة وتضامناً مع أهلها.

ودعا المشاركون إلى محاسبة "إسرائيل" على جرائمها أمام المحاكم الدولية، مع دخول العدوان على غزة يومه الخامس والثمانين، واستمرار الغارات الجوية والقصف المدفعي على الأبرياء المدنيين في غزة.

وطالب المتظاهرون بوقف فوري لإطلاق النار، كما طالبوا الحكومة البريطانية بالضغط على نتنياهو وحكومته لقبول وقف فوري لإطلاق النار، ووقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.