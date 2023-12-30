عضو بالشيخ الأمريكي يطالب بادين بتوضيح تجاوز الكونغرس

فلسطين اليوم

عارض عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي مساء اليوم السبت (30 ديسمبر 2023) قرار إدارة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن بدعم "إسرائيل" بالأسلحة.

وطالب عضو مجلس الشيوخ الأمريكي إدارة بايدن بتوضيحات عاجلة بشأن دعم "إسرائيل" بالأسلحة، قائلًا: "نريد تفسيرا لاتخاذ إدارة بايدن قرارا ثانيا بإرسال أسلحة لإسرائيل".

وأكد أن تجاوز الكونغرس في دعم "إسرائيل" بالسلاح من دون داع يعني إبقاء الشعب الأميركي في الظلام.

وأضاف: "يجب أن تكون للكونغرس رؤية كاملة بشأن الأسلحة المنقولة لدول أخرى".