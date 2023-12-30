كتائب الشهيد أبو علي مصطفى تعلن مقتل ضابط صهيوني أسير لديها

فلسطين اليوم

أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، مساء السبت، عن مقتل ضابط صهيوني أسير لديها في قطاع غزة.

وأكدت الكتائب، في بلاغٍ عسكري مقتضب، مساء اليوم السبت، اشتباك مقاتليها مع عناصر قوة "إسرائيليّة" حاولت تحرير الضابط.

وأضافت: "اشتبكنا مع عناصر القوة التي حاولت تحرير الضابط وتدخل الطيران الحربي وقصف المكان فقتل الضابط".

وأشارت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى إلى أن لديها صورة للضابط "الإسرائيلي" المقتول والنقالة التي تركتها القوّات الخاصة خلفها.

وفي سياق متصل، قالت الكتائب إن بحوزتها "حاسوب محمول ومعلومات وفلاشات من فرقة غزة بجيش الاحتلال".