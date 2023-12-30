جيش الاحتلال يعترف بمقتل ضابط وجندي وإصابة 5 في معارك غزة

فلسطين اليوم

أعلن الناطق بلسان جيش الاحتلال الليلة عن مقتل ضابط وجندي بالإضافة لاصابة 5 آخرين بجراح خطيرة في المعارك الدائرة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال الناطق العسكري إن القتيلين هما :النقيب هرئيل ايتاح ، 22 عام من نتانيا ، مسئول فصيل في كتيبة الاستطلاع التابعة للواء جفعاتي، والذي قتل متأثراً باصابته بتاريخ 22 كانون أول جنوبي القطاع ، بالإضافة إلى الرقيب أول احتياط كونستنتين سوشكو ، 30 عاما من تل أبيب ، جندي في كتيبة الهندسة 7086 في لواء غولاني ، والذي قتل في معارك وسط القطاع.

كما أصيب 5 جنود وضباط بجراح خطيرة في المعارك.

ليرتفع بذلك عدد الجنود القتلى منذ السابع من أكتوبر الى 504 جنود ، كما يرتفع عدد الاسرائيليين القتلى الى 1371 شخص.