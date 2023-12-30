تشييع شهيد سرايا القدس أحمد جبريل في مخيم سبينة

فلسطين اليوم

شُيع جثمان الشهيد أحمد جبريل من أبطال كتيبة الشهيد على الأسود - ساحة سوريا، الذي ارتقى على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى المجتهد بالعاصمة دمشق، باتجاه مخيم سبينة جنوبها، حيث أقيمت صلاة الجنازة في مسجد معاذ بن جبل، قبل أن يوارى الشهيد جبريل في ثرى مقبرة المخيم، بمشاركة واسعة من أبناء حركة الجهاد الإسلامي والفصائل والمنظمات الفلسطينية والسورية.

واستشهد المقاوم جبريل أثناء أدائه الواجب الوطني والجهادي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية