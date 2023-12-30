الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 14 مجزرة خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم

قال المتحدث باسم وزارة الصحة د.أشرف القدرة، إنه وفي اليوم ال 85 للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، ارتكبت قوات الاحتلال الاسرائيلي 14 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 165 شهيدا و 250 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية، معلنا ارتفاع حصيلة العدوان الى 21.672 شهيدا و 56.165 إصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وطالب القدرة المؤسسات الأممية بإجراء تدخلات عاجلة لانقاذ حياة الأطفال والسيدات الحوامل والمرضى المزمنين، ومنع الكارثة الصحية والانسانية والنفسية في مراكز الايواء

وشدد القدرة على أن المساعدات الطبية محدودة ومقيدة وغير متوافقة مع احتياجات المستشفيات، وطالب كل الأطراف بايجاد آليات فاعلة تضمن تدفق المساعدات الطبية وفق احتياجات وزارة الصحة المعلنة والمرسلة لكافة الجهات من أجل انقاذ الاف الجرحى والمرضى

كذلك طالب القدرة المؤسسات الاممية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الاحمر بزيارة وتفقد المعتقلين وخاصة من الكوادر الطبية والانسانية، والتحشيد الدولي للافراج عنهم وفق القانون الدولي الانساني واتفاقية جنيف الرابعة