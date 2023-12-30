إصابة جنديين بعملية دهس جنوبي الخليل واستشهاد المنفذ

فلسطين اليوم

أصيب يوم السبت، جنديان من جيش الاحتلال في عملية دهس على مدخل مخيم الفوار جنوبي الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، واستشهد المنفذ بعد استهدافه بالرصاص.

وقالت مصادر محلية إن جنديين أصيبا بعملية الدهس على مدخل المخيم، وجرى نقلهما عبر مركبة إسعاف الاحتلال.

وأضافت إن قوات الاحتلال أطلقت النار بكثافة تجاه المنفذ، ما أدى إلى استشهاده.

وأكدت وزارة الصحة أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغت الوزارة باستشهاد المواطن محمد حسين اسماعيل مسالمة برصاص الاحتلال عند مدخل المخيم.

وكان أصيب أمس الجمعة، خمسة جنود من جيش الاحتلال في عملية دهس قرب بلدة دورا جنوبي الخليل، وفي حدث منفصل، أصيبت مجندة في عملية طعن قرب حاجز "مزموريا" في بيت لحم.