المجلس الأعلى للرياضة: الاحتلال ارتكب مجازر بحق اللاعبين وعلى العالم التحرك

فلسطين اليوم

طالب المجلس الأعلى للرياضة في غزة، اليوم السبت، المجتمع الدولي والمؤسسات والاتحادات الرياضية الدولية بالتحرك العاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف حرب الإبادة الجماعية وجرائم الاحتلال التي استهدفت الحياة الرياضية في غزة.

وقال المجلس الأعلى، إن الاحتلال ارتكب مجازر وقتل مئات اللاعبين والرموز الرياضية في قطاع غزة، مضيفا أنه استهدف ودمر وقصف العديد من الملاعب والنوادي الرياضية.

وأكد المجلس تحويل الاحتلال لعدد من أماكن الرياضة إلى مراكز اعتقال وتنكيل وإعدام مثلما حدث في ملعب اليرموك بمدينة غزة، حينما أجبر الجنود عشرات المدنيين على خلع ملابسهم في جريمة واضحة.

وأوضح المجلس الأعلى للرياضة، أن ما يرتكبه جيش الاحتلال يعتبر انتهاكات صارخة ضد الرياضة الفلسطينية، وترتقي لتكون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من خلال انتهاك الحق في الرياضة، وهو حق أساسي من حقوق الإنسان.