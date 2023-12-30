"الجهاد" ترحب بتقديم جنوب أفريقيا دعوى لمحكمة العدل الدولية ضد الاحتلال

فلسطين اليوم

أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن قرار دولة جنوب أفريقيا بالتقدم بدعوى لدى محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال لارتكابه جرائم إبادة جماعية بغزة، يحظى بترحيب من الشعب الفلسطيني ومكوناته، رغم عدم التعويل والرهان على مثل هذه المؤسسات الدولية.

وأشارت الحركة إلى أن رد وزارة خارجية الاحتلال على قرار جنوب أفريقيا بقوله إن "الجيش يستهدف المقاومة وليس أهالي غزة" لا يعدو كونه محاولة للتملص من جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبت ولا تزال في القطاع.

وقالت محكمة العدل الدولية، أمس الجمعة، أعلنت أن جنوب أفريقيا تقدمت بطلب لإقامة دعوى ضد الكيان لانتهاكه اتفاقية منع الإبادة الجماعية.