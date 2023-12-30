الجبهة الشعبيّة ترحّب برفع جنوب أفريقيا دعوى في محكمة العدل الدولية لمقاضاة الاحتلال

فلسطين اليوم

رحّبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بتقديم جنوب أفريقيا طلبًا لمحكمة العدل الدولية لإقامة دعوى ضد الاحتلال الإسرائيلي لارتكابه أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشادت الجبهة بمواقف جنوب أفريقيا التي اتخذتها منذ بدء العدوان على غزة، على الصعيد السياسي والدبلوماسي والحراك الشعبي الواسع.

وأكدت الجبهة الشعبية ضرورةَ اقتداء جميع دول العالم، التي تدعم القضية الفلسطينية، بمواقف جنوب أفريقيا وأن عليها التنديد بحرب الإبادة الإسرائيلية واتخاذ مواقف مغايرة لبعض الدول المتورطة والشريكة مع الكيان في جرائمه.

وأشارت إلى أهمية خطوة جنوب أفريقيا لوضع حد لجرائم الاحتلال بحق المدنيين والمرافق الصحية في غزة، ومن أجل محاكمة قادة الاحتلال في المحاكم الدولية كمجرمي حرب لما اقترفوه من مجازر غير مسبوقة.

وشددت الجبهة على ضرورة أن تشمل المحاكمة جميع قادة الدول الذين وفروا الحماية والغطاء للاحتلال ودعموه بالمال والسلاح والغطاء السياسي.