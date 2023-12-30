كندا تنفي مزاعم "إسرائيلية" بدعم "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين في غزة

فلسطين اليوم

نفى مستشار الاتصالات في الحكومة الكندية "جيفري ماكدونالد "صحة ما تداوله الإعلام العبري بدعم كندا لهجرة الفلسطينيين الطوعية إليها.

وأكد مستشار الاتصالات خلال تصريح أدلى به لـ " الأناضول " أن هذه الأخبار كاذبة ولا صحة لها .

وأضاف ماكدونالد، أن كندا تعمل مع شركائها في المنطقة لإجلاء مواطنيها وحاملي الإقامات الكندية وأفراد عائلاتهم ممن تتوفر لديهم الشروط اللازمة، من قطاع غزة، وتقدم التسهيلات اللازمة بخصوص ذلك.

وأشار إلى أن كندا ستطلق برنامجاً للهجرة يتيح لسكّان قطاع غزة الذين لديهم أقارب كنديون أن يتقدّموا بطلب للحصول على تأشيرة مؤقتة، على أن تعطي الأولوية لطلباتهم وعمليات تقييمها.

وكانت وسائل إعلام عبرية تداولت أن وزير الهجرة الكندي "مارك ميلر" صرح خلال زيارته إلى " تل أبيب " قبل أيام بدعم بلاده "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين إليها.