جيش الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات واسعة

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم السبت من الضّفة 14 مواطناً على الأقل، بينهم فتى جريح جرى اعتقاله من سيارة الإسعاف مساء أمس.

وتركزت عمليات الاعتقال في مخيم الجلزون/رام الله حيث أبقى الاحتلال على اعتقال سبعة مواطنين، بعد عملية تحقيق ميداني مع مجموعة منهم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظتي: نابلس، والخليل.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة المركبات.

يشار إلى أنّ قوات الاحتلال اقتحمت منزل الأسير محمود ردايدة من بيت لحم، وهو معتقل منذ عام 2002، ومحكوم بالسجن المؤبد و25 عاماً، وفتشته، بالإضافة لتخريب محتوياته، فيما أخطرت قوات الاحتلال منازل عائلات الشهداء بالخليل بعد اقتحامها، وأبلغتهم بالهدم خلال الأيام المقبلة.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر المنصرم، إلى نحو (4860)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.