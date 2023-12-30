الاحتلال يعتدي على شاب ويعتقل آخر من نابلس

فلسطين اليوم

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بالضرب على شاب أثناء اقتحام قرية روجيب شرق نابلس، واعتقلت آخر من بلدة بيتا.

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال بنابلس أحمد جبريل، بأن شابا يبلغ من العمر (24 عاما) نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، بعد تعرضه للضرب من قبل قوات الاحتلال.

وأوضحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب جهاد ايمن دويكات، بعد أن داهمت منزل ذويه في بلدة بيتا جنوبا، وفتشته.

وكانت تلك القوات قد اقتحمت قريتي روجيب وسالم، وداهمت عدة منازل، وعبثت في محتوياتها.