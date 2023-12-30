الاحتلال يخطر بهدم منازل عائلات ثلاثة شهداء في الخليل

فلسطين اليوم

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بهدم منازل عائلات ثلاثة شهداء ارتقوا برصاص الاحتلال عند حاجز النفق غرب مدينة بيت جالا، في محافظة بيت لحم، في السادس عشر من الشهر الماضي.

وداهمت قوات الاحتلال منازل عائلات الشهداء الثلاثة عبد القادر القواسمي، ونصر الله القواسمي، وحسن قفيشة، وحطمت أبوابها، وأبلغتهم بالهدم خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن قوات الاحتلال أخذت قياسات المنازل الثلاثة في نفس يوم استشهادهم، تمهيدا لهدمها.