مرشحة للرئاسة الأميركية: على سكان غزة الذهاب لمصر

فلسطين اليوم

اقترحت المرشحة الجمهورية المحتملة للرئاسة الأميركية نيكي هيلي، توطين سكان غزة في بلدان أخرى، رغم إعلان الولايات المتحدة أكثر من مرة رفضها تهجير سكان القطاع.

وفي مقابلة تلفزيونية، قالت هيلي إن سكان غزة يجب أن يعبروا نحو مصر، وزعمت أنه يجب على العالم التحدث مع تركيا وإيران وقطر لمساعدة الفلسطينيين، بدلا من انتقاد الكيان الإسرائيلي بسبب هجماته في غزة، وفق تعبيرها.

يشار إلى أن هيلي عملت ممثلة دائمة لواشنطن لدى الأمم المتحدة لمدة عامين تقريبا في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.