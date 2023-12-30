استشهاد صحفي وعدد من أفراد عائلته في غارة إسرائيلية استهدفت منزله بمخيم النصيرات

فلسطين اليوم

استشهد صحفي وعدد من أفراد عائلته، وأصيب آخرون، فجر اليوم السبت، في غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزل الصحفي جبر أبو هدروس في مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاده وعدد من أفراد عائلته.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي، ما أدى لاستشهاد أكثر من 21 ألف مواطن، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة لنحو 55 ألف مصاب، وآلاف المفقودين، في حصيلة غير نهائية.