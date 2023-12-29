الاعلام العبري: الاستثمار في شركات التكنولوجيا يتراجع بنسبة 56%

فلسطين اليوم

ذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل"، أنّ الاستثمار في شركات التكنولوجيا الإسرائيلية تراجع بنسبة 56%، متأثراً بالاضطرابات السياسية والحرب في غزة.

ووفق الموقع، انخفض جمع الأموال من قبل الشركات الناشئة، وشركات التكنولوجيا الإسرائيلية بنسبة 56% هذا العام، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022، حيث يعاني القطاع من "عدم اليقين السياسي حول التعديل القضائي واندلاع الحرب مع حركة حماس".

وأضاف أنّ الشركات الناشئة المحلية جمعت ما مجموعه 6.9 مليار دولار في عام 2023، على غرار المستويات المسجلة في عامي 2018 و2019، بحسب التقرير، وأظهرت البيانات أنّ عدد الصفقات انخفض بنسبة 44% على أساس سنوي، مع تسجيل 392 صفقة تمويل على مدار عام 2023، وهو أدنى رقم منذ عام 2015 على الأقل.

وتابع التقرير أنّ قطاع التكنولوجيا اجتذب أكثر من 15 مليار دولار من رأس المال العام الماضي، وخلال عام التمويل الضخم في عام 2021، حصل على 25.6 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة في المجموع، ما أدّى إلى تقييمات عالية للشركة.

ومع ذلك، في النصف الثاني من عام 2022، تباطأت الاستثمارات في شركات التكنولوجيا وسط ارتفاع أسعار الفائدة، وهبوط سوق الأسهم العالمية، وتسريح العمال في مجال التكنولوجيا.

وفي السياق، أكّدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أنّ العمليات التجارية انخفضت في "المدن" الإسرائيلية الكبرى، بسبب الحرب التي يشنّها الاحتلال على قطاع غزة.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد نشرت سابقاً، تقريراً يتضمن معطيات رقمية، بشأن حال اقتصاد الاحتلال بعد تقلّص أعداد العمال، في إثر عملية "طوفان الأقصى".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، في وقت سابق، بأنّ نسبة الشركات غير النشطة انخفضت في "إسرائيل"، بشكلٍ كبير بسبب الحرب الدائرة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.