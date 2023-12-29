حزب الله ينفي ما ورد في "لوفيغارو": محض خيال يهدف إلى زعزعة الثقة بين حركات المقاومة
نفت العلاقات الاعلامية في حزب الله، نفياً قاطعاً، اليوم الجمعة، ما أوردته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، عن ما أسمته "بعض أسرار عملية طوفان الأقصى".
وقال البيان إنّ ما ورد في "لوفيغارو" هو "محض خيال لا أساس له، يهدف إلى زعزعة الثقة بين حركات المقاومة".
وذكّر البيان أنّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أكّد، في خطابه الأول بعد 7 أكتوبر، "أنّ عملية طوفان الأقصى، هي عملية فلسطينية محضة من حيث التخطيط والإعداد والتنفيذ والتوقيت".
وأكد بيان العلاقات الاعلامية أنه "لم يكن لدى حزب الله علم بعملية طوفان الأقصى".
كما أكّد "انحياز صحيفة لوفيغارو الكامل إلى جانب العدو، بعيداً عن تحري الدقة والمهنية وسقوطها أخلاقياً ومهنياً".