حزب الله ينفي ما ورد في "لوفيغارو": محض خيال يهدف إلى زعزعة الثقة بين حركات ‏المقاومة

فلسطين اليوم

نفت العلاقات الاعلامية في حزب الله، نفياً قاطعاً، اليوم الجمعة، ما أوردته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، عن ما أسمته "بعض أسرار عملية ‏طوفان الأقصى".

وقال البيان إنّ ما ورد في "لوفيغارو" هو "محض خيال لا أساس له، يهدف إلى زعزعة الثقة بين حركات ‏المقاومة".

وذكّر البيان أنّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أكّد، في خطابه الأول بعد 7 أكتوبر، "أنّ عملية طوفان ‏الأقصى، هي عملية فلسطينية محضة من حيث التخطيط والإعداد والتنفيذ والتوقيت".

وأكد بيان العلاقات الاعلامية أنه "لم يكن لدى حزب ‏الله علم بعملية طوفان الأقصى".

كما أكّد "انحياز صحيفة لوفيغارو الكامل إلى جانب ‏العدو، بعيداً عن تحري الدقة والمهنية وسقوطها أخلاقياً ومهنياً".