تظاهرات حول العالم تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة

فلسطين اليوم

فيما يدخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ84، لا تزال التظاهرات والاحتجاجات تجوب دول العالم تضامناً مع القطاع، وللمطالبة بوقف الحرب فوراً.

استجابة لنداء الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة التي دعت إلى إحياء جمعة الغضب الثانية عشرة تحت شعار "أوقفوا المجازر وافتحوا المعابر"، شهدت المدن المغربية، اليوم الجمعة، عشرات الوقفات الاحتجاجية أمام المساجد، احتجاجاً على استمرار المجازر الوحشية في حق المدنيين في قطاع غزة وباقي المدن والمخيمات الفلسطينية، واستنكارا للصمت الدولي تجاه حرب الإبادة التي تمارسها إسرائيل بالقطاع، وكذلك تنديداً بالدعم الأميركي والغربي للكيان الصهيوني في ممارساته الوحشية تجاه الفلسطينيين.

وطالب المشاركون بفتح المعابر الإنسانية وإدخال المساعدات والمواد الأساسية لإنقاذ القطاع المحاصر والمنكوب، هاتفين بشعارات مناصرة لقطاع غزة ورافضة للتطبيع، مثل: "المغرب وفلسطين شعب واحد مش شعبين"، و"يا صهيون يا ملعون فلسطين في العيون"، "المغرب أرضي حرة والتطبيع يطلع برة"، و"يا للعار يا للعار باعوا غزة بالدولار".

ويشارك المغاربة بفعاليات تضامنية مع غزة بشكل شبه يومي منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كان من أبرزها المسيرة المليونية التي نظمت في 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالعاصمة الرباط.

شهدت محافظة صعدة اليمنية، اليوم الجمعة، أربع مسيرات جماهيرية حاشدة في مدينة صعدة، وساحة الشهيد القائد بخولان عامر، ومديريات رازح وغمر، تحت شعار "معكم حتى النصر والأميركي لن يوقفنا".

ووفقا لوكالة "سبأ" في نسختها التابعة للحوثيين، رفع المشاركون هتافات "السخط والغضب على أميركا وإسرائيل والأنظمة الموالية لهما لما يرتكبانه من جرائم وانتهاكات فظيعة بحق أبناء قطاع غزة".

كما أكد المتظاهرون "الثبات على الموقف المساند للشعب الفلسطيني حتى النصر"، وأن التهديدات الأميركية لن تثني الشعب اليمني عن موقفه الداعم للمقاومة الفلسطينية.

احتشد أردنيون عقب صلاة الجمعة في وقفات ومسيرات تضامنية نصرة للمقاومة الفلسطينية، ودعما لأهالي قطاع غزة الذين يواجهون عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط الحصار الكامل المفروض على القطاع.

وانطلقت المسيرات التضامنية في كل من العاصمة الأردنية عمان، ومحافظات إربد والزرقاء والكرك والعقبة، تنديدا بصمت المجتمع الدولي حيال استمرار المجازر واستهداف المدنيين والأطفال والنساء، ومنع إدخال المساعدات الإغاثية والطبية.

وفي العاصمة عمّان، نظمت وقفة شعبية حاشدة أمام مسجد الملك المؤسس في منطقة العبدلي، انتصارا لغزة ودعما للمقاومة بعنوان "أوقفوا التطبيع وادعموا المقاومة"، ورفع المشاركون شعارات مثل "الحصار جريمة أميركية بأيدٍ عربية"، و"المقاومة خيارنا"، كما انطلقت أيضا مسيرة من أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة، تطالب بوقف الإبادة الجماعية في غزة.

وأكد المشاركون الرفض التام لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال، وضرورة قطع ووقف العلاقات مع دولة الاحتلال، وعلى رأس ذلك إنهاء العمل باتفاقية السلام المعروفة باتفاقية "وداي عربة"، منددين بالموقف الأميركي من الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الغزيون والفلسطينيون عموما.

وفي شمال الأردن، شارك الآلاف في مسيرة حاشدة بمحافظة اربد، تنديدا بالإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الأهل في قطاع غزة على يد قوات الاحتلال، وللمطالبة بوقف كافة أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

من جهة أخرى، استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني اعتقال عضو مجلس شورى الحزب ومدير مكتب كتلة الإصلاح النيابية، خالد الجهني، خلال توجهه مع أسرته إلى مدينة العقبة مساء أمس الخميس، على خلفية قضية رفعت عليه مرتبطة بإحدى فعاليات التنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكان المدعي العام قد أصدر فيها قراراً بعدم التوقيف.

موكب جنائزي رمزي لأطفال غزة يجوب شوارع نيويورك لوقف الحرب

شارك مئات المتظاهرين، متوشحين بالسواد وحاملين دمى تمثل أطفالا قتلى، في موكب جنائزي رمزي، أمس الخميس، في مدينة نيويورك الأميركية، للمطالبة بوقف إطلاق النار وإنهاء القصف الإسرائيلي المدمر على غزة.

وعلى صوت قرع الطبول، سار موكب المتظاهرين في نيويورك بصمت خلف لافتة كتب عليها "وقف إطلاق النار الآن"، وصولا إلى ساحة تايمز سكوير في مانهاتن، وهي منطقة معروفة بشاشاتها الإعلانية العملاقة وتحظى بشعبية كبيرة لدى السياح. كما حمل المتظاهرون صورا للأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا في غزة.

ويأمل المتظاهرون أيضا الضغط على الإدارة الأميركية، الحليف الرئيسي لإسرائيل، التي استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشروعي قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعوان إلى "وقف إطلاق النار" لأغراض إنسانية في غزة.

ندد المئات من المواطنين والمقيمين في قطر، اليوم الجمعة، بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، خلال وقفة تضامنية في ساحة جامع محمد بن عبد الوهاب بالدوحة، مطالبين المجتمع الدولي بالضغط لوقف جرائم الاحتلال المستمرة منذ 48 يوما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف ما يشهده قطاع غزة من تدمير ممنهج واستهداف للمدنيين وتهجير للفلسطينيين.

ورفع المشاركون في الوقفة التضامنية الأعلام الفلسطينية ولافتات تدعم الفلسطينيين والمسجد الأقصى والمقاومة الفلسطينية، وتطالب بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه.