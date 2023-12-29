جبهة لبنان.. قصف إسرائيلي على بلدات حدودية والمقاومة الإسلامية تستهدف مواقع إسرائيلية

فلسطين اليوم

استهدف "حزب الله"، اليوم الجمعة، مزيدًا من المواقع العسكرية الإسرائيلية شمال فلسطين المحتلة

وقالت المقاومة الإسلامية في بيانات منفصلة، إنها "استهدفت موقع المرج بالأسلحة المناسبة وحقّقت فيه إصابة مباشرة،" كما جددت قصف موقع حدب يارون بعد أن استهدافه صباحًا، مؤكدًة تحقيق "إصابات مباشرة".

وأضاف حزب الله أن عناصره "استهدفوا مرابض مدفعية العدو في خربة ماعر شمال إسرائيل بالأسلحة المناسبة، وتم إصابتها إصابة مباشرة".

وفي وقت سابق، أفاد الحزب بأن عناصره "استهدفوا صباح الجمعة، رافعة تحمل تجهيزات ومعدات تجسس في مزارع دوفيف، بالأسلحة المناسبة"، بينما دوت صفارات الإنذار في عدد من مستوطنات الشمال، وفق تصريحات للجيش الإسرائيلي.