سرايا القدس تزفّ الشهيدين جبريل والفريج اللّذين ارتقيا في جنوب لبنان ضمن معركة طوفان الأقصى

فلسطين اليوم

زفّت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان، "الشهيدين المجاهدين: أحمد علي محمد جبريل (28 عامًا) أبو حيدر من أبطال كتيبة الشهيد علي الأسود – ساحة سورية، ومحمد فريج الفريج (21 عامًا) جهاد من أبطال كتيبة الشهيد أبو حمزة المجذوب – ساحة لبنان، واللّذين ارتقيا على حدود فلسطين المحتلة في جنوب لبنان ضمن معركة طوفان الأقصى أثناء أدائهما واجبهما القتالي".

وأكدت سرايا القدس أنها "ستبقى ثابتة على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة".