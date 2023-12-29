إصابات بالاختناق خلال مواجهات عقب إغلاق الاحتلال المدخل الشمالي لمدينة الخليل

فلسطين اليوم

أصيب مساء اليوم الجمعة، عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات اندلعت شمال الخليل.

وقالت مصادر أمنية إن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال على جسر حلحول، عقب إغلاقها المدخل الشمالي لمدينة الخليل.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين ومركباتهم، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق، واندلاع مواجهات مع الفتية في المنطقة.