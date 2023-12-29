الاحتلال يعتقل شابا من بلدة حلحول ويعتدي على ثلاثة آخرين

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، شابا من بلدة حلحول شمال الخليل، واعتدت بالضرب على ثلاثة شبان آخرين.

وقالت مصادر امنية إن قوات الإحتلال احتجزت أربعة شبان أثناء تواجدهم في محمية وادي القفص غرب الخليل، واعتقلت الشاب عدي علي أبو زلطة، بينما اعتدت بالضرب على كل من أيهم يوسف زماعرة وإبراهيم أحمد يوسف زماعرة، وأحمد تيسير زماعرة، ما أدى لإصابتهم برضوض وكسور.