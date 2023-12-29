جنوب إفريقيا تقدم طلبا لمحكمة العدل الدولية لبدء اجراءات ضد الكيان الإسرائيلي بارتكاب أعمال إبادة في غزة

فلسطين اليوم

قدمت جنوب إفريقيا، اليوم الجمعة، طلبًا إلى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد إسرائيل لقيامها بأعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حسبما أعلنت المحكمة الدولية.

وأكّدت جنوب إفريقيا أن "أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة .. لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والاثنية الأوسع، أي الفلسطينيين"، حسبما أفادت محكمة العدل الدولية في بيان.