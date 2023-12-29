الاحتلال يعتقل شابا ويقتحم أحياء في مدينة جنين وقرى المحافظة

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من قرية عانين غرب جنين مساء اليوم الجمعة، واقتحمت مدينة جنين وكثفت من تواجدها العسكري في المحافظة.

وقامت قوات الاحتلال باعتقال الشاب خلدون عرب محاميد في قرية عانين غرب جنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين وداهمت ضاحيتي صباح الخير وخروبة وقرية عرانة، وكثفت تواجدها في محيط قرى وبلدات عرابة ونزلة زيد والعرقة والهاشمية وكفر قود وكفيرت ويعبد وبير الباشا ومركه وفحمة والزاوية وعجة وعنزة وجبع والفندقومية والعطارة وسهل اليامون.