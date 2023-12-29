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الرئيس الكوبي: حان الوقت لأن تنتهي "همجية إسرائيل بحق الفلسطينيين".. والرئيس الكولومبي يشجب
قال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، إنه "حان الأوان لأن تنتهي الهمجية التي تمارسها "إسرائيل" ضد الشعب الفلسطيني".
وأرفق هذه التدوينة عبر منصة "إكس"، الجمعة، بصور تظهر حجم الدمار في قطاع غزة جراء الهجمات الإسرائيلية. ووصف كانيل ما يجري في غزة بـ "وصمة عار على الإنسانية، وجرح كبير بالنسبة للقانون الدولي".
من جهته، شجب الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، في تدوينة على "اكس" ما يشهده قطاع غزة، مرفقاً منشوره بصور تظهر حجم المأساة.