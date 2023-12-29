نقابة الصحفيين : جرائم الاحتلال تتواصل بحق الصحفيين الفلسطينيين

فلسطين اليوم

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائمها بحق الصحفيين الفلسطينيين في كل الأراضي الفلسطينية وبكافة الأشكال الاجرامية من قتل وجرح ومطاردة ومصادرة واحتجاز الطواقم ومنعها من العمل .



وجاء في بيان صادر عن لجنة الحريات التابعة للنقابة ان طائرات الاحتلال استهدفت يوم امس الخميس منزل الصحفي أحمد ماهر خير الدين المصور في قناة "القدس اليوم من خلال قصف على منزله في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة كما استشهد ابن عمه محمد خير الدين العامل في القطاع الخدماتي بقناة الأقصى.

وصباح اليوم الجمعة استشهد المختص بصيانة الكاميرات الصحفية عبدالله حماد نتيجة القصف على منزله في دير البلح .

بينما استهدف الاحتلال ظهر الجمعة مجموعة من الصحفيين بقنابل الغاز والضرب والتنكيل والمنع من التغطية بمدينة القدس اثناء تغطيتهم لمنع قوات شرطة الاحتلال للمصلين من الوصول للمسجد الأقصى في منطقة واد الجوز وعرف منهم:



ديالا جوحان ورامي الخطيب ونادر بيبرس وكريستين ريناري

وعزت جمجوم

ومرام البخاري

براء أبو رموز

وغسان عيد

وفايز أبو ارميله

و لطيفه عبد اللطيف

وجهاد المحتسب

كما تعرضت مراسلة صحيفة الحياة الجديدة ديالا جويحان للتنكيل والاعتداء بالدفع من قبل جنود الاحتلال

وكذلك بالطرد من منطقة باب العامود بالقدس بالرغم من اشهارها لبطاقة الاتحاد الدولي للصحفيين حيث ابلغها جندي احتلالي بان ممنوع عليها التواجد هنا أو التصوير .



وفي محافظة الخليل تعرضت مجموعة من الصحفيين عصر اليوم لسلسلة انتهاكات وملاحقات من قبل جيش الاحتلال الذي احتجز طاقم الجزيرة المكون من المراسل منتصر نصار والمصور احمد عمرو واعتدى عليهم بالضرب واحتجز المعدات الصحفية التي كانت بحوزتهم.

كما طال الاعتداء الذي وقع في منطقة واد الشاجنة للشرق من مدينة دورا كل من طاقم تلفزيون فلسطين المكون من جهاد القواسمي والمصور اياد الهشلمون والمراسلة فرح عابدين وطاقم فضائية الغد المكون من المراسل رائد الشريف والمصور جميل سلهب وكذلك مصور وكالة وفا مشهور الوحواح .



حيث اطلق الاحتلال النار باتجاههم ومنعهم من تغطية استشهاد شاب بالقرب من معسكر لجيش الاحتلال