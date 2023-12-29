حزب الله: استهدفنا عددا من تجمعات الاحتلال ومواقعه شمال فلسطين المحتلة

فلسطين اليوم

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان عددا من تجمعات الاحتلال ومواقعه في مزارع شبعا وشمال فلسطين المحتلة دعماً لغزة وإسنادا للمقاومة الفلسطينية.

واستهدف المجاهدون عصر اليوم موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وحققوا فيه اصابات مباشرة.

‏كما استهدف المقاومون أماكن انتشار جنود العدو الإسرائيلي بين ثكنة زرعيت وموقع بركة ريشا ‏وتجمعا آخر في موقع رامية ‏بالأسلحة المناسبة.

‏وطالت نيران المقاومة ‏مرابض مدفعية العدو في خربة ماعر و‏موقع المرج بالأسلحة المناسبة وموقع حدب يارون على دفعتين وحقّقوا فيها إصابة مباشرة.‏

‏كما استهدفت المقاومة ‎رافعة ‏تحمل تجهيزات ومعدّات تجسّس في مزارع دوفيف بالأسلحة المناسبة.