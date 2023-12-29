إيطاليا ترفض تعيين سفير إسرائيلي لرئاسته مستوطنة

فلسطين اليوم

نشرت صحيفة “كورييري دي لا سيرا” الإيطالية، أمس الخميس، أن وزارة الخارجية الإيطالية تعارض الموافقة على السفير الإسرائيلي المعين بيني كشريئيل، بسبب كونه يشغل حاليا منصب رئيس بلدية معاليه أدوميم، وهي مستوطنة مقامة شرقي القدس المحتلة.

وقالت قناة “I24 News” العبرية نقلا عن الصحيفة، إن معارضة وزارة الخارجية الإيطالية لتعيين كشريئيل، تثير غضبا كبيرا في أوساط الجالية اليهودية في إيطاليا. وذلك بعد أن وصفت الصحافة الإيطالية كشريئيل بأنه “مستوطن متطرف”، بناء على شكاوى قدمت ضده من مسؤولين فلسطينيين.