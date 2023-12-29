أيرلندا تطالب بتشديد العقوبات على متطرفي المستوطنين بالضفة الغربية

فلسطين اليوم

قال مايكل مارتن نائب رئيس الوزراء الأيرلندي إن العقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين الذين يعتدون على الفلسطينيين في الضفة الغربية يجب أن تكون أكثر من مجرد فرض حظر السفر عليهم.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أعلنتا أنهما سوف تحظران على مثل هؤلاء المستوطنين المتطرفين دخول بلادهما، في حين يدرس زعماء دول الاتحاد الأوروبي تنفيذ مقترحات مماثلة.

وتابع المسؤول الأيرلندي في مؤتمر صحفي "أن ما يحدث في الضفة الغربية هو أمر صادم، ويعتبر انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، وقد أوضحنا باستمرار داخل الأمم المتحدة وعلى مستويات أخرى أن ذلك يجب وقفه فورا".