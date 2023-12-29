سموتريتش يرفض طلب بايدن بالإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية

فلسطين اليوم

أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رفضه طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية.

وعبر حسابه الرسمي في موقع "إكس"، قال سموتريتش: "لدينا الكثير من الاحترام للولايات المتحدة... أفضل حليف لنا في العالم... وللرئيس بايدن، وهو صديق حقيقي لإسرائيل".

وأضاف الوزير الإسرئيلي: "لكننا لن نضع مصيرنا أبدا في أيدي الأجانب".

وتابع: "طالما أنني وزير المال، فلن يذهب شيكل واحد إلى الإرهابيين النازيين في غزة"، حسب قوله.

وفي وقت سابق اليوم، أجرى بايدن اتصالا هاتفيا مع نتنياهو وطالبه من خلاله بالإفراج الفوري عن الضرائب الفلسطينية التي قررت تل أبيب تجميدها، وذلك في مكالمة وصفت بـ"الصعبة".

وأمس الخميس، أفادت تقارير نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن بايدن يشعر بإحباط متزايد من قرار الاحتلال حجب أموال الضرائب في أعقاب هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، ودفع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى حل المشكلة.