الاحتلال يصيب طفلا بالرصاص ويعتقل والد وأشقاء الشهيد عمرو أبو حسين في الخليل

فلسطين اليوم

أصيب طفل بالرصاص الحي، واعتقل والد وأشقاء الشهيد عمرو أبو حسين، خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم الفوار جنوب الخليل.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم، أطلقت خلالها الرصاص الحي صوب المواطنين، ما أدى لإصابة طفل برصاصة في قدمه، وتم نقله إلى مستشفى يطا الحكومي لتلقي العلاج.

واعتقلت قوات الاحتلال والد الشهيد عمرو أبو حسين، وأشقائه: عمر وصهيب وكرم وعلي، عقب استدعائهم للبرج العسكري المقام على مدخل المخيم، والتحقيق معهم ميدانيا، والاعتداء عليهم بالضرب.